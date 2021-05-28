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Кабмин назначил временную главу Агентства госслужбы на новый пятилетний срок

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Кабмин назначил временную главу Агентства госслужбы на новый пятилетний срок
Кабинет министров принял решение назначить Наталью Алюшину главой Национального агентства Украины по вопросам государственной службы сроком на пять лет с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №507-р от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Перед этим другим своим распоряжением №504-р Кабмин освободил Алюшину с этой же должности в связи с окончанием срока действия контракта, заключенного по специальной процедуре на время действия карантина.

Алюшина возглавляет Нацгосслужбы с июня 2020 года. До этого она работала директором Генерального департамента по управлению персоналом на государственной службе аппарата Алюшина, а также генеральным директором Директората по вопросам координации политики энергетики и защиты окружающей среды в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

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