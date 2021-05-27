Санкции против Беларуси могут затронуть транзит газа, – МИД Германии

Санкции стран ЕС против Беларуси могут затронуть транзит российского газа.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас агентству Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

"Санкции против Беларуси могут, в частности, затронуть транзит газа", – сказал министр.

По данным агентства, эти меры могут быть среднесрочными либо долгосрочными.

Маас также допустил введение санкций против госдолга, а также возможностей привлечения средств для белорусских банков, передает Reuters.

В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отметил, что ключевой целью санкций может стать экспорт калийных удобрений из Беларуси.

"Я думаю, что ключевое слово – это калийные удобрения. Мы знаем, что Беларусь производит очень много калия, это один из крупнейших мировых поставщиков, и я думаю, что Лукашенко будет очень больно, если мы что-то сделаем в этом направлении", – сказал Ассельборн.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что ЕС следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении нефтеперерабатывающего сектора Беларуси.

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Как сообщалось, министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной встречи в Лиссабоне в четверг, 27 мая, обсуждают введение секторальных экономических санкций в отношении Беларуси за захват пассажирского самолета Ryanair.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

В частности, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь, однако "Белавиа" по-прежнему разрешены транзитные полеты через территорию страны.