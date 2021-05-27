Glovo купит сервисы по доставке в шести странах Европы

Испанский сервис доставки Glovo объявил о покупке нескольких компаний из группы Delivery Hero. Сумма сделки составляет 170 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает AIN.UA.

Delivery Hero – это международный сервис доставки, который работает в 50 странах Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки. Компания была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Берлине.

Glovo приобретет несколько брендов группы Delivery Hero: Foodpanda в Румынии и Болгарии, Donesi в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, и Pauza в Хорватии в рамках соглашений на общую сумму в 170 млн евро.

Ожидается, что соглашения в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Черногории и Сербии будут подписаны в течение следующих нескольких недель при условии выполнения предыдущих договоренностей и получения соответствующих разрешений от регулирующих органов. В Румынии заключение соглашения состоится после согласования с антимонопольным комитетом.

Кроме того, в ближайшие несколько месяцев завершиться сделка Glovo о слиянии с локальным сервисом доставки Ehrana в Словении.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и сегодня доступен в 31 городе: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах , Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ривном, Кропивницком, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком, Кременчуге, Ужгороде.