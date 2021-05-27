"Харьковгоргаз" установил 10 тысяч счетчиков газа с начала года

С начала 2021 года специалисты АО "Харьковгоргаз" установили около 10 тысяч индивидуальных счетчиков газа.

Как сообщает пресс-служба компании, это 40% от общего количества приборов учета, запланированного к установке в этом году.

В целом срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. В соответствии с Планом развития газораспределительной системы, утвержденным НКРЭКУ, установка индивидуальных счетчиков потребителям природного газа происходит за счет средств АО "Харьковгоргаз". Если при установке счетчика необходимо заменить газовый кран или подводящий шланг – их стоимость обязан оплатить владелец квартиры.

"Главное препятствие в оснащении индивидуальными счетчиками потребителей – их сознательный отказ от приборов учета газа. Особенно это касается жителей многоэтажек. Хотя, согласно действующему законодательству, потребитель газа должен обеспечить свободный доступ к газовым сетям работникам газораспределительных компаний. При этом для установки счетчика, следует заранее демонтировать мебель, снять навесные полки – убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ", – пояснила технический директор АО "Харьковгоргаз" Яна Шувалова.

В компании напомнили: согласно Кодексу ГРМ, в случае отказа от установки прибора учета, специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ проводятся по предельным нормам потребления, которые в 3 раза больше действующих норм, установленных Кабинетом министров.

При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, предельная норма газопотребления на одного человека в месяц составляет 9,8 куб. м, при отсутствии горячего водоснабжения – 18,3 куб. м.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. ем газопроводов и более 8 млн потребителей газа.