Беларусь заняла седьмое место среди торговых партнеров Украины, – Минэкономики

Среди торговых партнеров Украины в области внешней торговли товарами в 2020 году Беларусь заняла шестое место, однако по итогам первого квартала 2021 года она опустилась на одну строчку ниже и заняла седьмое место.

Об этом сообщили в Министерстве экономики на запрос Укринформа.

"В 2020 году среди торговых партнеров Украины во внешней торговле товарами Беларусь заняла шестое место. По итогам первого квартала 2021 года Беларусь во внешней торговле товарами опустилась на одну строчку вниз и заняла седьмое место среди торговых партнеров", - сообщили в Минэкономики.

"По итогам первого квартала 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью составил $1,2 млрд, что больше аналогичного периода прошлого года на 8,8%, в том числе экспорт товаров составил $334,2 млн (с уменьшением на 15,1%), а импорт товаров, соответственно, составил $884,9 млрд (с увеличением на 21,6%). В частности, торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в первом квартале 2021 года был на уровне $1,2 млрд (+10,9%): экспорт товаров – $305,9 млн (-13,4%), импорт товаров – $863,7 млрд (+23,1%)", - отметили в Минэкономики.

В министерстве также привели данные за 2020 год. Тогда объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг $4,4 млрд, что на 20,9% меньше, чем в 2019 году, в том числе экспорт товаров составил $1,4 млрд (-14,8% против 2019 года), а импорт товаров – $3,0 млрд (-23,6%). При этом торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в 2020 году был на уровне $4,2 млрд (-20,6%): экспорт товаров – $1,3 млрд (-13,8%), импорт товаров – $2,9 млрд (-23,4%).

В Минэкономики отметили, что удельный вес Беларуси в общем внешнеторговом обороте товаров и услуг Украины в 2019 году составляла 4,2%, в 2020 году – 3,7%, в первом квартале 2021 года – 3,7%. Если же речь идет только о внешнеторговый оборот товаров Украины, то доля Беларуси в 2019 году составила 4,8%, в 2020 году – 4,1%, в первом квартале 2021 года – так же 4,1%.