Новым главой "Приватбанка" назначен топ-менеджер Raiffeisen

Наблюдательный совет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша.

Как сообщает пресс-служба банка, новый глава правления вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации", – сказано в сообщении.

Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль" с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года. В целом в структурах группы "Райффайзен" он работал с 2004 года.

Как сообщалось, 27 мая Северный апелляционный хозяйственный суд должен был рассматривать жалобу "Приватбанка" на решение Хозяйственного суда Киева от 6 апреля, заблокировавшего конкурсный отбор нового главы правления по иску профсоюзной организации, которую связывали с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. Как следует из сообщения о назначении нового главы "Приватбанка", апелляционная жалоба была удовлетворена.

Напомним, трехлетний контракт с бывшим председателем "Приватбанка" Петером Крумханзлом завершился 23 января, и наблюдательный совет решил его не продлевать.

Для поиска нового главы правления наблюдательный совет "Приватбанка" выбрал рекрутинговую компанию Egon Zehnder, которая должна самостоятельно подготовить список кандидатов.

Сейчас и.о. председателя правления "Приватбанка" является Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.