В Украине зафиксировали 3,3 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировали 3 306 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 169 детей и 77 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 402 человека, умерло 156 пациентов, выздоровело – 13 298. Кроме того, совершили 60 563 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 196 673 человека, выздоровело – 2 020 216, летальных случаев зафиксировали 50 232, провели 10 131 355 тестов.

Днем ранее, 27 мая сообщали о 3 509 новых случаях COVID-19, 28 мая – о 3 395 случаях, 25 мая – о 2,6 тыс. случаях, 24 мая – о 1 334.