Нацбанк выдал валютную лицензию пятому страховщику

Национальный банк Украины принял решение выдать ЧАО "СК "Уника Життя" лицензию на совершение валютных операций – осуществление расчетов в иностранной валюте на территории Украины по договорам страхования жизни.

Как сообщает пресс-служба регулятора, таким образом, уже пять лайф-страховщиков имеют такую лицензию.

"Уника Життя" занимала пятое место на рынке страхования жизни по размеру активов по балансу (1,44 млрд грн) и пятое место по размеру страховых резервов (916 млн грн) на 31 марта.

Доля рынка компании по сформированным страховым резервам составляет 7,2% от общего объема резервов по страхованию жизни.

"Наличие у страховых компаний права осуществлять валютные операции способствует развитию рынка страхования в Украине благодаря увеличению привлекательности продуктов для конечных потребителей, привлечению новых клиентов и оживлению конкуренции на рынке. В свою очередь страховщики с целью минимизации валютных рисков получают возможность заключать договоры страхования жизни в иностранной валюте, а также получать выплаты в иностранной валюте", – отметили в Нацбанке.

В 2020 году лицензию на совершение валютных операций уже получили АО "СК "ТАС" (частное), ОДО "СК "Аркс Лайф", ЧАО "Граве Украина Страхование жизни" и ЧАО "Метлайф".