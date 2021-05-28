"Кернел" Веревского увеличил прибыль в 4,6 раза

Агрохолдинг "Кернел" в третьем квартале 2021 финансового года (ФГ, июль-2020 - июнь-2021), получил $52,9 млн чистой прибыли против $25 млн чистого убытка за аналогичный период минувшего года, а ее показатель EBITDA вырос на 7% - до $111 млн.

Согласно финансовому отчету, выручка компании в январе-марте 2021 года выросла на 66% - до $1,73 млрд в связи с интенсивным ростом цен на зерновые и масличные культуры, передает Интерфакс-Украина.

В целом за девять месяцев 2021 ФГ (июль-2020 – март-2021) чистая прибыль Kernel возросла в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 ФГ - до $348 млн, выручка - на 37%, до $3,99 млрд, EBITDA - в 2,1 раза, до $670 млн.

Выручка в сегменте переработки масличных культур за третий квартал 2021 ФГ увеличилась на 39% - до $520 млн (за 9 мес.-2021 ФГ выросла на четверть – до $1,3 млрд) выручка в сегменте инфраструктуры и трейдинга сельхозкультур - на 71%, до $1,51 млрд (за 9 мес.-2021 ФГ на 39% - до $3,42 млрд).

В структуре выручки внутригрупповые расчеты Kernel за третий квартал 2021 ФГ выросли на 10% – до $432 млн, за девять месяцев 2021 ФГ – на 9%, до $1,17 млрд.

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Как сообщалось, "Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% – до $4,11 млрд, EBITDA – на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% – до $980 млн.

"Кернел" - крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".