Соглашение для возобновления работы аэропорта "Ужгород" заработает с 5 июня, – премьер-министр Словакии

Двустороннее соглашение об использовании словацкого воздушного пространства международным аэропортом "Ужгород" будет действовать с 5 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает Интерфакс-Украина.

"Есть еще некоторые технические мероприятия и процедуры, которые следует ввести, здесь просто нельзя найти короткий путь. Речь идет о безопасности и установленных механизмах воздушного транспорта, а не о политике. Мне сообщили, что весь процесс будет завершен в сентябре", - сказал он в интервью агентству.

Напомним, в марте Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение со Словакией об определении условий использования определенной части воздушного пространства этой страны в связи с предоставлением услуг по обслуживанию воздушного движения в международном аэропорту "Ужгород". Это соглашение позволит восстановить полноценное функционирование аэропорта и связать Закарпатскую область авиационным сообщением с другими регионами Украины, а также с зарубежными странами, добавили в Министерстве инфраструктуры.

Как сообщалось, 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

Соглашение было заключено на неопределенный срок и должно вступить в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.