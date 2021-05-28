Уровень запаса газа в хранилищах Европы достиг десятилетнего минимума

Уровень заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достиг минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

По данным на утро четверга 27 мая уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату - 35,95%. Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы отстает от среднего показателя за последние пять лет уже на 14,43 процентных пункта, передает Интерфакс-Украина.

В мае средний объем нетто-закачки (256 млн куб. м в сутки) отстает на треть от среднего показателя за последние пять лет (373 млн куб. м в сутки).

При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (среднему сроку перехода европейских "подземок" от закачки к отбору) их уровень сможет достигнуть лишь 78%. Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.