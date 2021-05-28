Израиль продлил запрет на выезд в Украину для своих граждан

Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в семь стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, в том числе и в Украину.

,Как сообщает The Jerusalem Post, об этом заявили в министерстве здравоохранения Израиля. По данным Минздрава страны, в "красный" список стран также включены Турция, Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия, передает Интерфакс-Украина.

Также жители Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на карантин даже в случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели вирусом.

При этом с 23 мая Израиль возобновил туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию туристов - групп до 30 человек. Так, накануне в Израиль прибыла первая группа туристов. Ожидается, что в страну до 15 июня прибудут примерно 20 таких групп в частности из США, Великобритании и Германии. Путешественникам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус до полета в Израиль и сделать еще один тест по прибытии в аэропорт "Бен-Гурион".

Напомним, правительство Израиля с 3 мая запретило выезд своим гражданам в Украину, Турцию, Эфиопию, Индию, Бразилию, Южную Африку и Мексику в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19. Согласно принятому властями страны решению, иностранцы смогут вылететь из Израиля в эти государства только при условии, что у них есть вид на жительство в них.