Глава налоговой милиции хочет возглавить Бюро экономической безопасности

Глава Государственной фискальной службы (ГФС), которая сейчас курирует работу налоговой милиции, Вадим Мельник планирует участвовать в конкурсе на должность руководителя нового органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом Мельник заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Я считаю себя специалистом в области обеспечения экономической безопасности и хочу попросить работу в этом направлении", – сказал Мельник.

Он отметил, что Бюро экономической безопасности заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

"25 сентября – это дата, когда БЭБ должно начать работу, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", – добавил руководитель ГФС.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали, что принятый в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.