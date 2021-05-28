Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

Верховный Суд принял первое в истории страны решение о взыскании ущерба с топ-менеджеров ликвидируемого банка.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В частности, 25 мая Большая Палата Верховного Суда принял решение в деле по иску Фонда гарантирования к 14 бывшим руководителям банка "Укоопспилка" о возмещении ими солидарно более 76 млн грн ущерба, причиненного кредиторам банка.

Суть спора по делу "Укоопспилки" сводилась к тому, что ответчики в составе коллегиальных органов управления приняли решение об инвестировании денежных средств в размере около 70% всех активов банка в неликвидные ценные бумаги фактически нулевой стоимости, чем нанесли ущерб банку и его кредиторам.

"Это первое окончательное судебное решение в этой категории дел, которое должно сформировать правоприменительную практику. А также – восстановить рассмотрение еще 36 аналогичных дел о возмещении вреда связанными лицами по другим банкам", – сказано в сообщении.

Полученные в рамках выполнения судебного решения средства Фонд гарантирования планирует направить на выплаты кредиторам банка.

"Это – фундаментальное решение, к которому мы шли почти 2 года. Впервые в практике в Украине привлекаются к солидарной ответственности лица, связанные с банком, который ликвидируется. Указанное решение суда разблокирует другие аналогичные дела. Сейчас Фондом гарантирования инициировано 64 дела о взыскании ущерба с менеджмента и собственников ликвидируемых банков. Более 30 из них были остановлены в связи с рассмотрением этого дела. Принятое решение поможет начать рассмотрение этих дел по существу", – отметил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков.

Он указал, что выводы Большой Палаты Верховного Суда по делу "Укоопспилки" должны учитываться другими судами всех инстанций при рассмотрении аналогичных споров.

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Сейчас Фондом гарантирования инициировано 64 аналогичные дела в отношении 774 ответчиков (акционеры и связанные лица неплатежеспособных банков) на общую сумму более 97,2 млрд грн, 36 из которых были приостановлены до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела "Укоопспилки".

При этом Фонд гарантирования отмечает, что на уровне высшей судебной инстанции должен быть решен ряд других важных вопросов, в частности: об объединении исковых требований (это дело охватывает 5 эпизодов причинения вреда - принятие решений о заключении 5 договоров купли-продажи ценных бумаг); оценки принадлежности выполнения должностными лицами хозяйственного общества своих обязанностей; солидарной ответственности лиц, принимавших соответствующие решения и тому подобное. Ответы на эти вопросы станут известны сразу после обнародования полного текста судебного решения по этому делу.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов, оценочная стоимость активов АБ "Укоопспилка" оказалась почти в 20 раз ниже, чем балансовая стоимость на момент введения временной администрации. В частности, ценные бумаги, которые учитывались на балансе банка на сумму 289 млн грн оценены в 3 гривни.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Укоопспилка" в апреле 2015 года. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2015 года по размеру общих активов банк "Укоопспилка" занимал 118 место (533,456 млн грн) среди 158 украинских банков.