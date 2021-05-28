Беларусь может сократить поставки бензина в Украину (обновлено)

Белорусская нефтяная компания не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских покупателей на июнь.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК.

"Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем", – сказал один из собеседников издания.

По его словам, причины такого решения неизвестны.

"Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином", – сообщил второй источник, отметив, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств по репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

Впоследствии заместитель генерального директора "БНК-Украина" Сергей Мельник заявил, что "Белорусская нефтяная компания" (БНК) не планирует прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

"Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но она будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", – сказал Мельник в комментарии LB.ua.

По данным "Консалтинговой группы "А-95", среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составляли около 55 тыс. тонн и занимали 50% рынка этой марки. Частично эти объемы могут быть компенсированы за счет увеличения импорта топлива из Литвы и поставок по морю.

Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после возобновления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Предположительно ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим необходимо около 1,5 месяца.