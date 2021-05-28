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Беларусь ограничила импорт украинских товаров (обновлено)

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Беларусь ограничила импорт украинских товаров (обновлено)
Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Cоответствующее решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси №292 от 26 мая, оно вступит в силу через 10 дней и рассчитано на шесть месяцев, сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Ограничения коснулись кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввоза украинской продукции в Беларусь", – подчеркивают в Минэкономики.

В свою очередь заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка уточнил, что эти ограничения на связаны с реакцией Украины на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair.

"Меры по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями, которые накладывались раньше… Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит придерживаться рационального понимания ситуации", – написал Качка на своей странице в сети Facebook.

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Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины. 

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. 

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Джерело:  Минэкономики
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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    из-за одного таракана, который возомнил себя диктатором и миллионов беларусов, которые забыли о покрышках с белазов и готовых терпеть этого таракана.
  • Andr Kar
    Виробникам України давно пора відмовлятись від стрьомних ринків країн, залежних від Росії, і освоювати інші.
  • Яр Холодний
    А вони яку "поддержку" хотіли? Щоб українці прийшли їм революцію робить? Так вони самі сказали, що вони "Майдану" не хочуть, у них " протест мирний" так що ж вони, тоді, хочуть?... Хай самі у себе, між собою, розберуться, чого ж їм треба, в кінці-кінців - "демократии, или севрюжины с хреном..."?
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