Минэкономики может ограничить импорт средства для очистки воды в интересах Коломойского

Межведомственная комиссия по международной торговле 19 мая возбудила специальное расследование относительно импорта в Украину гипохлорита натрия независимо от страны происхождения и экспорта.

Согласно объявлению о начале расследования в газете "Урядовый курьер", оно было начато по заявлению АО "Днепразот", передает Интерфакс-Украина.

По результатам его рассмотрения Комиссия пришла к выводу, что в заявлении приведено достаточно обоснованных доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину гипохлорита натрия осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог причинять существенный вред национальному товаропроизводителю.

В течение 30 дней с даты опубликования этого сообщения Минэкономики осуществляет регистрацию заинтересованных сторон специального расследования и рассматривает требования по проведению слушаний.

Согласно данным Госстата, импорт по более широкому коду (другие гипохлориты) в первом квартале 2021 года составил почти 1,5 тыс. тонн на $0,5 млн, в том числе из Италии – 90 тонн на $0,16 млн и РФ – 0,75 тыс. тонн на $0,12 млн.

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Напомним, АО "Днепразот" контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, предприятие явяется единственным производителем жидкого хлора в Украине. При этом гипохлорит натрия используется для обеззараживания воды вместо жидкого хлора.

Днепропетровский облсовет в 2019 году продал единственного конкурента "Днепразота" Игоря Коломойского по поставке хлора для водоканалов – Аульскую хлоропереливную станцию за 30 млн грн фирме "Агентство Мега Плюс", которая также связана с окружением олигарха.

Еще весной 2019 года Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" заявляла, что инициированная связанным с группой "Приват" АО "Днепразот" приватизации коммунального предприятия "Аульская хлоропереливная станция" (АХПС) может привести к полной монополизации рынка жидкого хора и поставит под угрозу водоснабжение большинства городов Украины.

Так, единственным производителем хлора в Украине является "Днепразот" Коломойского. Частично альтернативу монопольному положению "Днепразота" могла создавать "Аульская хлорпереливна станция", которая может осуществлять поставки жидкого хлора как производства АО "Днепразот", так и от зарубежных поставщиков, располагая необходимым оборудованием, которого нет больше ни у кого в Украине.

Традиционно основным поставщиком хлора для АХПС является "Днепразот", однако в период его остановки в 2018 году АХПС смогло организовать поставки импортного хлора.