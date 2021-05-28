Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова, – СМИ (обновлено)

Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Пивденный" Сергея Ковшара, который также занимал должность замдиректора по экономике и финансам.

Об этом свидетельствует копия документа, передает РБК-Украина.

Как говорится в приказе, решение об увольнении вступает в силу 28 мая. Контроль за исполнением этого приказа министр инфраструктуры оставил за собой.

Ранее подконтрольный олигарху Ринату Ахметову Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и Мининфраструктуры с жалобой якобы на отказ морского торгового порта (МТП) "Пивденный" согласовывать объемы перевалки железорудного сырья (ЖРС) на июнь. Перед этим украинские порты заявили о планах повысить тарифы на перевалку железной руды на фоне рекордного роста мировых цен на это сырье.

В частности, пресс-служба порта "Пивденный" накануне обнародовала заявление, в котором назвала заниженными ставки на перевалку руды, которые в государственном порту составляют 1,97% ее стоимости.

"Заниженная цена на перевалку руды стала причиной убытков предприятия в первом квартале 2021 года. Сейчас стоимость железорудного сырья резко возросла. Но ставки обработки груза остаются на самом низком за последние несколько лет уровне", – подчеркивали на госпредприятии.

Так, средний процент ставки переработки груза в стоимости железорудного сырья в 2018 году составлял 6,09%, в 2019 году – 4,25%, в 2020 году – 3,90% и в 2021 году – 1,97%. В то же время стоимость железно-рудного сырья в течение этих лет колебалась от $60 до $220 за тонну, а сейчас достигла рекордных уровней – $220 за тонну.

"При этом грузовладелец требует оставить самую низкую за всю историю работы предприятия стоимость обработки сырья, чем ставит под угрозу эффективную работу госстивидора. К тому же, уменьшилось количество груза, поступающего в порт", – утверждали в "Пивденном".

Напомним, Ковшар занимал должность и.о. директора порта "Пивденный" с августа 2020 года.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.