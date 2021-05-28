СБУ помешала контрабандистам вывезти ювелирные изделия Cкифской эпохи стоимостью от $40 тысяч

Служба безопасности предупредила незаконный вывоз за границу ювелирных украшений времен Скифской эпохи.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что на международных аукционах украшения могут стоить от $40 тыс.

По предварительным данным следствия, нелегальную переправку раритетов обеспечивал посредник по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин".

Правоохранители обнаружили во время обыска 11 подвесок, изготовленных из желтого и белого золота.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные украшения являются уникальными, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны.

Все обнаруженные предметы старины будут отправлены на экспертизу, по результатам которой фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины – покушение на преступление и контрабанда.