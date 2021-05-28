Экс-вице-премьер Колесников отрицает покупку кондитерской фабрики в России

Бывший народный депутат и владелец кондитерской компании "Конти" Борис Колесников отрицает покупку российской фабрики "Красная заря".

Об этом Колесников заявил в комментарии УП.

"Как я могу покупать любые фабрики в РФ, если нахожусь в списке санкций РФ с 2018 года? Это, конечно, неправда", – сказал бизнесмен.

В пресс-службе Колесникова уточнили, что экс-нардеп отрицает приобретение каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников с 2018 года находится в российском санкционном списке.

Как сообщалось, ранее юридическая фирма "Юнайтед партнерс" стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ). По данным газеты "Ведомости", российские юристы действуют в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти".

"Конти" работает в России с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% в липецком производителе конфет "Мерлетто".

Совокупные мощности в России у "Конти" составляют 136 тыс. тонн продукции в год, сообщала компания. По данным Euromonitor International за 2020 год, она занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Конти" являются бывший вице-премьер-министр во времена президентства Виктора Януковича, бизнесмен Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.

Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье. Основные торговые марки – Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.