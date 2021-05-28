САП заявила иск о конфискации необоснованных активов нардепа Волынца на 7 миллионов

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиру стоимостью более 7 млн грн, которая принадлежит народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства.

Об этом говорится в сообщении САП в Telegram.

"Прокурорами САП, ГБР при содействии и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины девятого созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в городе Киев при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн грн, которых не хватало для такой покупки ввиду размера законных доходов депутата. В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик должен будет доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства", - сказано в сообщении.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщил Интерфакс-Украина информированный источник, речь идет о народном депутате Михаиле Волынце (фракция "Батькивщина").

Ранее сообщалось, ранее журналисты программы "Схемы" выяснили, что народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец, многолетний глава Независимого профсоюза горняков, не указал в декларации 2020 года источник происхождения почти трех миллионов гривен на покупку квартиры в Печерском районе Киева, а также автомобиль, которым регулярно пользуется.

В частности, в январе-феврале 2021 года Депутат регулярно пользовался автомобилем Toyota Highlander 2019 года выпуска, оформленным на сына нардепа – Андрея Волынца, котрый работает в структуре олигарха Рината Ахметова – крупнейшего частного владельца шахт в Украине.