Реальная зарплата выросла за год на 19,7%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2021 года возросла на 19,7% по сравнению с апрелем 2020 года, а по сравнению с мартом текущего года – сократилась на 1,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года увеличилась на 0,5%, а в годовом измерении возросла на 29,8%, составив 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 000 грн).

Ведомство уточнило, что в марте 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 612 грн, в феврале – 12 549 грн, в январе – 12 337 грн, тогда как в декабре 2020 года – 14 179 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле текущего года к апрелю 2020 года наблюдался в Тернопольской (на 48,6%), Черновицкой (на 43,2%), Ивано-Франковской (на 40,7%), Волынской (на 38,9%), Львовской (на 34,9%), Харьковской (на 34,2%), Закарпатской (на 33,8%), Ривненской (на 33%), Хмельницкой (на 32,8%), Житомирской (на 30,2%) областях и Киеве (на 33,7%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 422 грн, самый низкий в Херсонской области – 10 647 грн.

В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в сфере временного размещения и организации питания на 99,4%, здравоохранении – на 66,8%, в сфере операций с недвижимостью – на 52,5%, информации и телекоммуникаций – на 48%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 47,8%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 38%, в строительстве – на 32,9%, образовании – на 30,7%, промышленности – на 26,8%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 22,9%, в сельском и лесном хозяйстве – на 22,8%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 22,1%,

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, реальная заработная плата в Украине в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года увеличилась на 9,5% по сравнению с февралем текущего года также возросла – на 6,7%.