Компания Ахметова увеличила операционный доход от "зеленого тарифа" на 79%
Согласно отчетности компании, ее операционный доход вырос на 79% – до 5,83 млрд грн.
При этом чистая прибыль компании по итогам 2020 года сократилась почти в 9 раз – до 324 млн грн, преимущественно, из-за отраженных в отчетности убытков от курсовых разниц на 4 млрд грн и финансовых расходов на 2 млрд грн.
Как отмечается в комментарии инвесткомпании Concorde Capital, показатель EBITDA DTEK Renewables (прибыль до амортизации и уплаты процентов и налогов) вырос на 64% и составил 231,6 млн евро, а свободный денежный поток в 2020 году стал положительным в сумме 104,9 млн евро (с отрицательных 168,3 млн евро в 2019 году, что было результатом значительных капитальных вложений в этот период).
Выработка электроэнергии выросла на 71% год к году благодаря введению новых мощностей. Между тем, средняя цена произведенной электроэнергии снизилась на 8% из-за пересмотра зеленых тарифов в Украине во втором полугодии 2020 года.
При этом задолженность DTEK Renewables снизилась на 9% – до 685 млн евро на конец 2020 года.
В то же время по состоянию на конец 2020 года задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией за произведенную электроэнергию составляла 146 млн евро, из которых 37 млн евро приходились на дебиторскую задолженность за ноябрь-декабрь 2020 года (полностью погашены в 2021 году) и 109 млн евро – на дебиторскую задолженность за апрель-июль 2020 года (из которых 28% погашены в 2021 году). Уровень расчетов за электроэнергию, закупаемую "Гарантированным покупателем", приближается к 90% в 2021 году.
Как сообщалось, в 2019 году DTEK Renewables увеличила чистую прибыль на 119% – до 2,85 млрд грн, а выручку – на 96%, до 4,89 млрд грн.