Компания Ахметова увеличила операционный доход от "зеленого тарифа" на 79%

Компания "ДТЭК ВИЭ" (DTEK Renewables B.V.) Рината Ахметова, крупнейший производитель электроэнергии по "зеленому тарифу" в Украине, увеличила выручку в 2020 году на 67% – до 8,15 млрд грн.

Согласно отчетности компании, ее операционный доход вырос на 79% – до 5,83 млрд грн.

При этом чистая прибыль компании по итогам 2020 года сократилась почти в 9 раз – до 324 млн грн, преимущественно, из-за отраженных в отчетности убытков от курсовых разниц на 4 млрд грн и финансовых расходов на 2 млрд грн.

Как отмечается в комментарии инвесткомпании Concorde Capital, показатель EBITDA DTEK Renewables (прибыль до амортизации и уплаты процентов и налогов) вырос на 64% и составил 231,6 млн евро, а свободный денежный поток в 2020 году стал положительным в сумме 104,9 млн евро (с отрицательных 168,3 млн евро в 2019 году, что было результатом значительных капитальных вложений в этот период).

Выработка электроэнергии выросла на 71% год к году благодаря введению новых мощностей. Между тем, средняя цена произведенной электроэнергии снизилась на 8% из-за пересмотра зеленых тарифов в Украине во втором полугодии 2020 года.

При этом задолженность DTEK Renewables снизилась на 9% – до 685 млн евро на конец 2020 года.

В то же время по состоянию на конец 2020 года задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией за произведенную электроэнергию составляла 146 млн евро, из которых 37 млн ​​евро приходились на дебиторскую задолженность за ноябрь-декабрь 2020 года (полностью погашены в 2021 году) и 109 млн евро – на дебиторскую задолженность за апрель-июль 2020 года (из которых 28% погашены в 2021 году). Уровень расчетов за электроэнергию, закупаемую "Гарантированным покупателем", приближается к 90% в 2021 году.

Как сообщалось, в 2019 году DTEK Renewables увеличила чистую прибыль на 119% – до 2,85 млрд грн, а выручку – на 96%, до 4,89 млрд грн.