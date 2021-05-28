Словакия выделила Украине 600 тысяч евро на вакцины против коронавируса

Словакия выделила Украине 600 тыс. евро на закупку вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера с премьером Денисом Шмигалем.

Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем. Также он сообщил, что Словакия передает детской больнице "Охматдет" сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тыс. евро.

Шмигаль в свою очередь сообщил главе правительства Словакии, что Украина работает над созданием цифрового национального "ковид-сертификата".

"Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии", - отметил глава украинского правительства.

Ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новый состав правительства после скандала, вызванного закупкой российкой вакцины "Спутник V".

Правительственный кризис в Словакии вызвала тайная закупка российской вакцины "Спутник V". Президент и члены коалиции раскритиковали договоренности главы правительства с Москвой о поставках 2 млн доз этого препарата, который не получил одобрения ни со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам, ни со стороны Всемирной организации здравоохранения.