В украинских вузах насчитали 77 тысяч иностранных студентов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году было 75 605)", – сказано в сообщении.
По происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидируют такие страны:
- Индия – 18 095 человек;
- Марокко – 8 832;
- Туркменистан – 5 322;
- Азербайджан – 4 628;
- Нигерия – 4 227;
- Китай – 4 055;
- Турция – 3 999;
- Египет – 3 048;
- Израиль – 2 107;
- Узбекистан – 1 585 человек.
Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, популярны медицинские - почти 50%, а именно: медицина (36,81%), стоматология (6,46%), лечебное дело (4,02%), менеджмент (4,04%), фармация, промышленная фармация (4,00%), среднее образование (2,32%), право (2,01%), архитектура и строительство (1,72%), финансы, банковское дело и страхование (1,7%) и экономика (1,60%).
В Минобразования уточнили, что из них 68 908 человек находятся на основном обучении, это составляет 90,02%; языковая подготовка, соответственно, 4 936 (6,45%); последипломное образование – 1 719 (2,25%); аспирантура, докторантура – 974 (1,27%); по программам академической мобильности – 11 (0,001%).
Самыми популярными вузами, где учатся иностранные студенты в Украине, являются:
- Харьковский национальный университет имени В.Каразина;
- Харьковский национальный медицинский университет;
- Национальный медицинский университет имени А.Богомольца;
- Одесский национальный медицинский университет;
- Запорожский государственный медицинский университет;
- Винницкий национальный медицинский университет имени Н.Пирогова;
- Днепровский государственный медицинский университет;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Горбачевского;
- Буковинский государственный медицинский университет;
- Киевский национальный университет имени Т.Шевченко.