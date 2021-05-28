Швейцария увеличит финансирование для Украины на цифровизацию

Министерство цифровой трансформации Украины и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали соглашение о расширении помощи Украине в рамках программы "Электронное управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP), которая реализуется фондом "Восточная Европа" и фондом Innovabridge.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Соглашение является продолжением меморандума о сотрудничестве, который Швейцарское агентство развития и сотрудничества и Минцифры подписали еще в сентябре 2019 года. Это стало возможным благодаря значительным результатам Украины в цифровизации.

Финансирование в рамках проекта расширяется до 6,31 млн швейцарских франков (193,7 млн грн). Эти средства предоставляются на развитие е-услуг в сферах соцзащиты, пенсионного обеспечения, внедрение новых сервисов электронной демократии и повышение цифровой грамотности украинцев.

В рамках программы EGAP, которую поддерживает Швейцария, запущены такие государственные сервисы, как "Е-Малятко", автоматическая регистрация ФЛП, проект "Дия.Цифровое образование", налоговые сервисы, регистрация места жительства.

Ранее сообщалось, что Украина и Швейцария подпишут соглашение о взаимной административной помощи в вопросах предупреждения, расследования и прекращения таможенных нарушений.