90% энергоблоков украинских ТЭС работают с превышением проектного срока

68 из 75 энергоблоков теплоэлектростанций в Украине, то есть 90%, эксплуатируется сверх проектного срока, а 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Государственной инспекции энергетического надзора в 2019-2020 годах.

"Техническое состояние оборудования, используемого в энергетике приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности, что приводит к необходимости внеплановых отключений потребителей от электро- и теплоснабжения", – отмечается в отчете.

В результате количество технологических нарушений в отопительный период 2019-2020 годов выросло в 3,7 раза по сравнению с отопительным периодом 2016-2017 годов – с 1353 до 4969 случаев.

Также в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество отказов технического оборудования на станциях.

В частности, количество отказов на станциях в АО "ДТЭК "Днипроэнерго" выросла с 60 до 78 случаев на ПАО "Славянская ТЭС" – с 4 до 21 случаев, на ООО "ДТЭК "Востокэнерго" – с 11 до 58 случаев, а на ЧАО НЭК "Укрэнерго" – с 82 до 93 случаев.

Несмотря на это, Госэнергонадзор за отчетный период не провел ни одного контрольного мероприятия, не выдал ни одного предписания или штрафа и не инициировал остановок энергетического оборудования.

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Как указано в отчете, причиной этого является то, что правительством не приняты действенные меры по созданию Госэнергонадзора, который был зарегистрирован как юридическое лицо с 29 октября 2018 года. В госбюджете на 2019 год не предусматривалось средств на функционирование структуры, а штатное расписание в полном составе за два года так и не было сформировано.

Все это привело к тому, что фактически Госэнергонадзор приступил к выполнению основных задач в 2020 году. Тогда же был сформирован перечень около 60 тыс. объектов, подлежащих государственному энергетическому надзору. Однако, из-за действия карантинных ограничений проверки Госэнергонадзора были запрещены.

Аудиторы отмечают, что из-за пробелов в законодательстве государственный надзор в сфере эксплуатации объектов газовой инфраструктуры вообще не осуществляет ни один орган исполнительной власти. Ответственность за бесперебойность и безопасные поставки газа к конечному потребителю возлагается на оператора газотранспортной системы.

Напомним, группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова контролирует почти 80% тепловой генерации и владеет акциями семи энергораспределительных компаний, через которые в 2021 году будет поставлено более 40% электричества. Также группа контролирует почти 90% экспорта электроэнергии в страны Европы.

Славянская ТЭС входит в структуру ПАО "Донбассэнерго", которым владеет Максим Ефимов, народный депутат из группы "Доверие".

Как сообщалось, по данным исследования международного аналитического центра EMBER, украинские угольные ТЭС возглавляют рейтинг самых грязных электростанций Европы.

Так, самой грязной электростанцией Европы является Бурштынская ТЭС. При этом Украина выбрасывает ядовитой пыли с содержанием тяжелых металлов больше, чем все страны ЕС, Турция и Западные Балканы вместе взятые.