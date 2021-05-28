Национальный заповедник "Хортица" реконструируют за 77 миллиона
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, передают Українські Новини.
"Министерство культуры и информационной политики обеспечило открытие плановых показателей в объеме 77,3 млн грн для финансирования работ на объектах Национального заповедника "Хортица" в рамках проекта "Большая реставрация" в рамках президентской программы "Большое строительство", - сообщил Ткаченко.
По его словам, планируется реконструкция здания Музея истории Запорожского казачества и строительство площади "Казацкий Круг".
Ткаченко подчеркнул, что национальный заповедник "Хортица" станет весомым туристическим объектом для Запорожской области и Украины.
Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало перечень из 22 проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация".