Медиахолдинг Ахметова раскритиковал решение Зеленского создать национальный мультиплекс

"Медиа Группа Украина" не видит необходимости в строительстве общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которой станет государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), входящий в сферу управления Госсспецсвязи.

Об этом директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов заявил в ходе форума "Дни электронных коммуникаций", передает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что это большая глупость, мы просто потратим много бюджетных средств непонятно на что. Это будет хуже для рынка, потому что мы, по сути, получим емкость в "плюс" 10 телеканалов в эфире. Все, с одной стороны, говорят, что у нас эфир перенасыщен каналами, с другой стороны – мы собираемся построить еще один национальный мультиплекс", – сказал Гречанинов.

Он также назвал недостаточным обоснование такого решения.

"Говорится, что у нас очень плохое покрытие в зоне АТО, поэтому мы строим еще один национальный мультиплекс. Как-то глупо решать некие региональные локальные задачи строительством еще одного национального мультиплекса. Для государства это будет плохо, для рынка будет плохо, для зрителей, как это не удивительно, тоже может быть плохо", – заявил представитель медиахолдинга.

По его словам, история с построением мультиплекса вызывает множество вопросов у игроков украинского телерынка.

"То, что напрягает меня лично и многих людей на рынке, – это то, что все происходит под какой-то завесой, все очень непрозрачно... Что означает фраза "оператором будет КРРТ", кто будет собственником? Какова будет цена?", – недоумевает Гречанинов.

В свою очередь, технический директор КРРТ Сергей Семерей заявил, что "ни копейки государственных средств на мультиплекс выделяться не будет", поскольку для его строительства концерн берет кредит. Он добавил, что мультиплекс строится не для покрытия зоны ООС и государство не видит ничего плохого, чтобы у теперешнего монополиста "Зеонбуд" появится конкурент.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 18 мая своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", предусматривающее предоставление госгарантий по кредитам на 490 млн грн для создания цифровой многоканальной телесети МХ-7.

Как пояснял вице-премьер-министр - министр цифровой транформации Михаил Федоров, сейчас в Украине сложилась ситуация, когда жители приграничных областей не имеют возможности бесплатно смотреть украинские телеканалы. Ведь в прошлом году произошло кодирование спутникового телевидения, а единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну. Жители приграничных областей пока лишены этого сигнала, а для того, чтобы продолжить смотреть украинские телеканалы, им необходимо покупать новый тюнер и оформлять подписку с провайдером. Поэтому решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7 решит упомянутые проблемы, подчеркнул министр.

"Медиа Группа Украина" – один из 4-х крупнейших и влиятельных медиа-холдингов Украины, входит в структуру "СКМ" Рината Ахметова.

Медиахолдинг объединяет национальный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня": теленовости "Сегодня", сайт Segodnya.; кроссплатформенный проект Vogue UA.