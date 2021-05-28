Из "Нафтогаза" уволился глава департамента по закупкам

Глава департамента по контрактации НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Супрун завершил работу в компании.

Об этом Супрун написал в Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе". Почти 7 лет - самое долгое время в трудовой книжке. Очень приятно было быть частью команды "Нафтогаза" в эти совсем не простые для страны и для компании времена. Они еще далеко не кончились. Достояние команды "Нафтогаза" для страны за эти годы сложно переоценить, а оценить по-настоящему их смогут лишь спустя годы", - написал Супрун.

Ранее сообщалось, что советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Ранее директор дивизиона "Трейдинг" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс, а также директор НАК по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникации) НАК Алена Осмоловская решили прекратить свою работу в компании.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.