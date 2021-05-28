Минцифры просит денег из бюджета на покрытие железных дорог мобильной связью

Министерство цифровой трансформации Украины хочет заложить в бюджет на 2022-2024 годы финансирование на строительство мачт для базовых станций для покрытия железной дороги мобильной связью.

Об этом сообщил руководитель направления развития мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибытько в комментарии журналистам в ходе форума "Дни электронных коммуникаций", передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас планируем подключить государственную помощь для покрытия мобильной связью железнодорожных путей. Потому, что у операторов нет обязательств ни по одной из лицензий", - сказал Прибытько.

Он отметил, что операторам экономически невыгодно покрывать мобильной связью железнодорожные пути, поскольку по ним за определенный временной промежуток ездит весьма ограниченное количество пользователей. Соответственно, окупаемость базовой станции получается достаточно высокой.

"Мы со своей стороны пытаемся заложить на следующие годы деньги в госбюджет на постройку мачт для базовых станций, чтобы операторы могли размещать на них свое оборудование", - заявил Прибытько.

Он не стал уточнять сумму, которую Минцифры планирует заложить в бюджет на 2022-2024 годы на строительство мачт для базовых станций, поскольку, по его словам, "Минфин ее урежет".

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует предложить компании SpaceX сделать Украину одной из первых тестовых площадок для работы системы интернет-спутников Starlink в Европе. Сейчас эти планы находятся на этапе установления связи с американской компанией.