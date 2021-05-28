Платежный сервис Revolut запустил денежные переводы в Украину

Британский финтех-сервис Revolut запустил денежные переводы в Украину.

Пользователи сервиса уже получили рассылку о появлении этой функции, сообщает отраслевое издание ain.ua.

В письме пользователям сервис сообщает, что теперь можно высылать деньги в Украину более чем в 30 валютах. В частности, можно высылать на карты украинских банков суммы в долларах, швейцарских франках, фунтах и других валютах. Гривня пока не поддерживается. Комиссия за перевод составит от 3 до 5 евро. Деньги будут идти на счет получателя от 3 до 5 рабочих дней.

В то же время в пресс-службе компании уточнили, полноценно сервис в Украине еще не запустился и новостей об этом пока нет.

При этом Revolut активно расширяет свою команду в Украине. Сейчас в Киеве у компании открыто 18 вакансий.

Как сообщалось, в 2020 году финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является украинец Владислав Яценко, привлек $500 млн в новом раунде финансирования и получил оценку в $6 млрд.

Revolut работает как "банк без отделений": все операции с картами проходят в одноименном приложении на смартфоне. Это – популярный международный финансовый сервис. Одно из первых преимуществ Revolut – отсутствие комиссии при обмене валют, каждый пользователь получает мультивалютную дебетовую карту. Сейчас компания предлагает много различных услуг, начиная от типично банковских (физическая карта для оплаты покупок/услуг и кешбэк) до более широких (например, трейдинг).