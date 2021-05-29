Зеленский подписал закон о разрешении физлицам заниматься гостиничным бизнесом
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Документ нацелен на создание благоприятных условий для развития отельной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма", – говорится в сообщении.
В частности, закон позволяет физическим лицам-предпринимателям предоставлять отельные услуги.
Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявку на установление объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет об отелях и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, заведениях общепита и курортных заведениях.
Категории отелям устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет министров.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца после вступления в силу.
Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 29 апреля.