Киев проверит законность парковок вдоль магистралей

Департамент транспортной инфраструктуры проверит магистрали непрерывного и регулируемого движения на предмет самовольного захвата тротуаров под парковки.

Соответствующее протокольное поручение 28 мая дал заместитель главы мэрии Константин Усов по результатам совещания по ситуации с обустройством незаконных парковок на дорожной сети столицы, передает Интерфакс-Украина.

"Киев должен ехать без пробок и быть безопасным для пешеходов, велосипедистов и водителей. Необходимо провести обследование дорожной сети города на предмет самовольного или незаконного обустройства парковочных площадок, захвата части тротуаров и вело-пешеходной сети. Мы составим список адресов, где они уже обустроены, и в отдельных случаях даже удивительным образом легализованы, и отреагируем на это", - заявил Усов.

Замглавы КГГА также попросил патрульную полицию Киева приобщиться к проверке и сообщить, если у них уже есть такие адреса.

"В городе должны существовать единые стандарты, и наша задача - предоставить им общеобязательную силу", - добавил Усов.