СБУ заблокировала нелегальный сбыт алкоголя и сигарет в районе ООС

Служба безопасности разоблачила два факта незаконного сбыта алкоголя и сигарет в районе проведения ООС. Убытки государства от неуплаты налогов и нелегальной торговли, по предварительным оценкам, составляют более 10 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В частности, в Донецкой области:

Масштабную нелегальную торговлю алкоголем, по данным досудебного следствия, организовали коммерсанты из Покровска. Оперативники спецслужбы установили, что дельцы реализовывали продукцию через собственную розничную сеть магазинов или интернет-страницу. Доставку товара злоумышленники осуществляли собственным автопарком. Все расчеты происходили исключительно за наличные.

Фирма имела двойную бухгалтерию и реализовывала продукцию без учета в налоговом и бухгалтерском учете. Через сделку дельцы не оплатили государству более 8 млн грн налога на добавленную стоимость.

Во время обысков в офисных и торговых помещениях правоохранители изъяли:

примерно 14 тыс. литров алкоголя;

черновую бухгалтерскую документацию и печати;

почти 0,5 млн грн наличных.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

В Луганской области:

Сотрудники СБУ блокировали канал незаконных поставок сигарет из так называемой "ЛНР", который функционировал с начала года. Сигареты, изготовленные во временно аннексированом РФ Крыму, контрабандно завозили на подконтрольную боевикам часть Луганщины. Затем злоумышленники на лодках переправляли подакцизные товары через Северский Донец. Участники группировки сбывали табак через розничную торговую сеть в восточных регионах страны.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники ежемесячно переправляли через линию разграничения нелегальных сигарет на более 400 тыс. грн. По имеющейся информации, канал функционировал под контролем так называемого "МГБ ЛНР". Террористы получали "процент" за каждую пропущенную через линию разграничения партию подакцизных товаров.

Правоохранители задержали двух участников группировки в Станично-Луганском районе. Изъято 1,5 тыс. пачек сигарет с акцизными марками страны-агрессора.

Продолжается досудебное следствие.