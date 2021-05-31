За выходные в киевском Центре вакцинации привили от COVID-19 3500 человек

За выходные, 29 и 30 мая, в киевском Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, было вакцинировано 3467 человек.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Количество желающих вакцинироваться было чрезвычайно велико. Для меня это свидетельство осведомленности и сознания людей. Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом", - написал Николай Поворозник.

В частности, 30 мая прививки получили 2072 человека.

Прививки вакциной CoronaVac течение выходных делали киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дия".

В Центре вакцинации работали 16 бригад. В прививочную бригаду входят регистратор, врач и медсестра. Все медики прошли специальное обучение.

Также для оказания экстренной медицинской помощи, если таковая понадобится, дежурит бригада "скорой".

Как сообщалось, в субботу, 29 мая, на базе Международного выставочного центра в Киеве начал работу Центр вакцинации от COVID-19.

Также 29 мая Центр вакцинации против коронавирусной болезни открыли во Львове на базе стадиона "Арена Львов".