За выходные в киевском Центре вакцинации привили от COVID-19 3500 человек
Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
"Количество желающих вакцинироваться было чрезвычайно велико. Для меня это свидетельство осведомленности и сознания людей. Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом", - написал Николай Поворозник.
В частности, 30 мая прививки получили 2072 человека.
Прививки вакциной CoronaVac течение выходных делали киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дия".
В Центре вакцинации работали 16 бригад. В прививочную бригаду входят регистратор, врач и медсестра. Все медики прошли специальное обучение.
Также для оказания экстренной медицинской помощи, если таковая понадобится, дежурит бригада "скорой".
Как сообщалось, в субботу, 29 мая, на базе Международного выставочного центра в Киеве начал работу Центр вакцинации от COVID-19.
Также 29 мая Центр вакцинации против коронавирусной болезни открыли во Львове на базе стадиона "Арена Львов".