В Украине зафиксировали 1,7 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 31 мая в Украине зафиксировали 1 703 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 58 детей и 11 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировано 810 человек, умерло 64 пациента, выздоровело – 4 934. При этом совершили 16 224 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и в Киеве (63).

За все время пандемии в Украине заболело 2 202 494 человека, выздоровело – 2 041 082, летальных случаев зафиксировали 50 536, также провели 10 180 777 тестов.