Власти Польши планируют упростить предоставление работы украинцам

Польша планирует ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.

Как сообщает Dziennik.pl, об этом заявила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек, передает Укринформ.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно", – сказала она в комментарии PAP.

По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за границы. Причем речь идет не только о таких традиционных сферах как строительство или торговля.

Кроме того, Михалек добавила, что польские работодатели положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.

Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусматривает недавно принятый Национальный план восстановления Польши в постковидний период.

В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.

По разным оценкам, в Польше сегодня работают 1-1,5 млн граждан Украины.