Цены на олово достигли десятилетнего максимума

Цены на олово взлетели выше $30 тыс. на Лондонской бирже металлов и достигли максимума с мая 2011 года.

Как сообщает Bloomberg, причиной этого являются опасения перебоев с поставками в краткосрочной перспективе из стран Африки и Азии, включая Китай и Конго, передает Интерфакс-Украина.

Котировки олова в пятницу выросли на 3,5% - до $30,96 тыс. За неделю металл подорожал на 3,8%. Олово в этом году показывает наилучшие результаты среди металлов, торгующихся на LME.