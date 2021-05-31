Украина отправит в Индию 400 кислородных концентраторов для больных COVID-19

Самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели 30 мая.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Во исполнение распоряжения Кабинета министров от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс направляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентратора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСНС.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 7 мая 2021 выделил 15 млн грн Министерству внутренних дел для доставки гуманитарной помощи в Индию.