Аэропорт "Ужгород" возобновит работу с завтрашнего дня, – Мининфраструктуры

Национальная авиакомпания "Роза Ветров" начнет выполнять регулярные рейсы на аэродром города Ужгород с 1 июня.

Однако, до 9 сентября полеты будут совершаться по правилам визуальных полетов, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что уже с 9 сентября вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украине.

"Это означает, что уже в этом году авиакомпании смогут совершать посадку в аэропорту Ужгорода по аэронавигационным устройствам", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры напомнили, что 5 июня 2021 года вступает в действие Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словацкой Республики в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения назначенным украинским провайдером аэронавигационного обслуживания в Международном аэропорту "Ужгород".

Также в пресс-службе отметили, что украинский провайдер аэронавигационных услуг "Украэрорух" впервые прошел сертификацию по стандартам Европейского Союза, в результате чего получил от Словакии назначения как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства другой страны – Словакии – в рамках выполнения полетов в/из международного аэропорта "Ужгород".

Напомним, в марте Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение со Словакией об определении условий использования определенной части воздушного пространства этой страны в связи с предоставлением услуг по обслуживанию воздушного движения в международном аэропорту "Ужгород". Это соглашение позволит восстановить полноценное функционирование аэропорта и связать Закарпатскую область авиационным сообщением с другими регионами Украины, а также с зарубежными странами.

Как сообщалось, 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

Соглашение было заключено на неопределенный срок и должно вступить в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.