Чиновники государственного агропредприятия в Донецкой области украли 3 миллиона на ремонте объектов, – СБУ

Служба безопасности обнаружила схему завладения бюджетными средствами на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в результате схемы чиновники завладели более 3 млн грн.

Оперативники установили, что чиновники госпредприятия "Национальная академия аграрных наук Украины" заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий заведения. Однако, фактически, работы по реконструкции не совершались, или проводились частично. Также предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией.

Правооранители начали уголовное производство по ч.3 ст. 191 (завладение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.