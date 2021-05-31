Зеленский подписал указ о создании нового университета (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука", передает Интерфакс-Украина.

"В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего. Он будет готовить специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий", – сказал Зеленский.

Соответствующий указ №217/2021 от 31 мая также обнародован на сайте президента. Документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет", а также организацию материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что образовательный процесс в новом университете будет строиться на основе специальностей, которые составляют основу 6-го технологического уклада – это информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

Первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Планируется внедрение гарантированного трудоустройства выпускников университета, в частности в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, центральных органах власти.

Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.

"Также туда будет отбор мощных преподавателей, прежде всего украинских, но также будут привлечены специалисты из-за рубежа. Все будут получать очень высокую заработную плату, несмотря на то, из какой страны они приедут. Этот университет будет готовить профессиональных людей, направление которых – безопасность нашей страны, после этого университета они должны будут работать именно на государство", – говорил Зеленский.