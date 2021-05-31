"Харьковгаз" поверил 30 тысяч счетчиков газа за одну операцию

АО "Харьковгаз" провел около 30 тыс. поверок счетчиков газа в одну операцию, одномоментное получение владельцем нового прибора учета газа при снятии его счетчика на поверку осуществляется почти в 90% случаев.

Как сообщает пресс-служба компании, новая программа сотрудничества АО "Харьковгаз" с клиентами позволила вдвое увеличить производительность поверок счетчиков газа в Харьковской области.

Отмечается, что "Харьковгаз" - первая из компаний, которая ввела услугу поверки счетчиков газа в одну операцию. При снятии прибора учета газа, который является собственностью потребителя на плановую поверку, владельцу домовладения предлагается заключить с АО "Харьковгаз" договор мены. После его заключения, потребитель получает в свою собственность новый прибор учета газа.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", на демонтаж счетчика газа, его поверку и установку после проверки тратится два месяца. При подписании договора мены, потребителю не нужно ждать свой счетчик 60 дней и волноваться по поводу результатов поверки. Получение в собственность потребителя и установка нового прибора учета газа происходит в один день.

Для получения нового газового счетчика в один день, прибор учета должен быть собственностью потребителя и должно отсутствовать вмешательство в газовый счетчик.