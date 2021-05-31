Кабмин назначил нового директора крупнейшего порта Украины

Кабинет министров утвердил назначение на должность директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Пивденный" Александра Олийныка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Telegram.

Отмечается, что Олийнык уже исполнял обязанности порта "Пивденный" с ноября 2019 года по август 2020 года. Ранее он длительное время занимал должность директора ГП "Мариупольский морской торговый порт", основным грузоотправителем которого является группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

На посту начальника порта "Пивденный" Олийнык сменит Сергея Ковшара.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил и.о. директора госпредприятия "МТП "Пивденный" Сергея Ковшара после ряда жалоб от предприятий Рината Ахметова, вызванных планами государственных портов повысить тариф на перевалку железной руды. Ковшар занимал должность и.о. директора порта "Южный" с августа 2020 года.

ГП "Морской торговый порт "Пивденный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.