Кабмин выделил 800 миллионов на развитие спортивной инфраструктуры

Кабинет министров утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами, общая сумма которой составляет 800 млн грн.

Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает пресс-служба ведомства.

"Среди отобранных проектов – спортивные объекты, на которых будет проведена реконструкция или строительство. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, научно-тренировочных сборов для национальных сборных команд с не менее чем 5 олимпийских видов спорта, а также для занятий массовым спортом", – отметил он.

Объекты планируют ввести в эксплуатацию в течение 2021-2023 годов.

Таким образом, будет реконструирован спортивный комплекс "Металлург" в Кривом Роге, плавательный бассейн "Нептун" в Мариуполе, областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва в Кропивницком.

Также запланировано строительство оздоровительного центра с ледовой ареной в Мелитополе, спортивно-зрелищного комплекса в Полтаве, универсального спортивного зала в областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Ривному, спортивно-оздоровительного комплекса "Н2О-Махі" в Тростянце, многофункционального дворца спорта в Тернополе, Центра олимпийских видов спорта в Новой Каховке, Дворца спорта в Хмельницком и многофункционального спортивного комплекса в Умани.