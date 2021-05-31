Украина, Грузия и Молдова призвали Евросоюз поделиться вакциной

Главы правительств Украины, Грузии и Молдовой подписали совместное обращение в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен в страны Западных Балкан.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблемы нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки.

"Только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванной пандемией COVID-19 эпидемиологической кризиса", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз в конце этого года планирует передать по меньшей мере 100 миллионов доз вакцины от коронавируса бедным странам через инициативу COVAX.