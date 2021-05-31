Еще три катера типа Island войдут в состав ВМС до конца года, – Минобороны

До конца года в составе Военно-морских сил Украины будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, переданных нашему государству в рамках двустороннего сотрудничества с США.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, к уже принятым в боевой состав ВМС катерам "Старобельск" и "Славянск" до конца года присоединятся еще три катера проекта "Айленд".

"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", – добавил Таран.

На данный момент на катерах, которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов", в США полностью завершено восстановление технического состояния. Сейчас проводится отладка механизмов и систем, а также начата работа по установке вооружения на каждом из них. Эти два катера отправят в Украину в третьем квартале текущего года. Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он будет доставлен в Одессу в конце года.

Как сообщалось, в октябре 2018 года в Одессу прибыли первые два переданные США Украине катера класса Island, получившие названия "Старобельск" и "Славянск".

Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину – 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.

Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540". По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.