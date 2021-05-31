Шмыгаль назвал целью повышение зарплат учителей до среднего уровня по стране

Правительство считает своей целью обеспечить в будущем увеличение зарплаты учителей до средней по стране.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на форуме "Украина 30. Образование и наука", передает Укринформа.

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, конечно, наша цель – это не меньше, чем средняя заработная плата по стране", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Кабмин принял решение приостановить еще на год действие постановления о постепенном повышении минимальных окладов педагогических работников до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году.

Напомним, по оценке Минобразования, на реализацию постановления правительства №822 о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо было бы дополнительно направить 50 млрд грн.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отмечал, что в правительства нет неинфляционных источников финансирования для вступления в силу постановления о постепенном повышении минимальных окладов педагогических работников до 4 прожиточных минимумов, но зарплаты учителей в 2021 году будут повышены на уровне с остальными работниками бюджетной сферы.

В январе Кабинет министров утвердил новую тарифную сетку для расчета заработных плат работников бюджетной сферы, что позволило увеличить их зарплаты на 20%.