На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда

Строительство Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Интерфакс-Украина.

"Территориально локация – это 16 га на ВДНХ. В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – сказал он.

Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки – 25,8 тыс. кв. м.

На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Министр отметил, что реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

Документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет", а также организацию материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.