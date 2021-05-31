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На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда

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На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда
Строительство Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Интерфакс-Украина. 

"Территориально локация – это 16 га на ВДНХ. В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – сказал он.

Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки – 25,8 тыс. кв. м.

На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Министр отметил, что реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. 

Документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет", а также организацию материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Маркиз
    Какие молодцы! Какой "благородный" и красивый способ распила гос.бабла! Браво! На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 1073
  • Валя Павленко
    у нас що, університетів мало, може в якийсь з них гроші вкласти.....
  • Владислав Изюмский
    Население страны сокращается, существующие ВУЗы постоянно ощущают нехватку студентов, а они собираются строить новый университет, вместо того, чтобы привести хоть один старый к современным нормам и требованиям жизни.
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